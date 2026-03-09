Премьер Нидерландов: важно ускорить процесс создания Спецтрибунала за агрессию РФ

Премьер Нидерландов Роб Йеттен высказался за ускорение процесса создания Спецтрибунала по преступлению агрессии РФ.

Об этом он сказал в интервью "Европейской правде".

Йеттен отвечал на вопрос о торможении процесса создания спецтрибунала именно со стороны Нидерландов, где ранее заявляли, что его создадут только после 2028 года.

Он выразил удовлетворение, что подготовительная группа уже работает и погружается в детали создания трибунала.

"Действительно, чрезвычайно важно, чтобы мы ускорили этот процесс. Именно об этом я сегодня говорил с президентом Зеленским. Речь шла о том, что Нидерланды могут сделать, чтобы мы продвигались вперед в этом очень важном вопросе", – сказал Йеттен.

Он также рассказал о своем разговоре с бывшими военнопленными и с похищенными детьми, которые уже вернулись в Украину. "Именно их истории и их страдания подчеркивают важность привлечения к ответственности всех тех военных преступников, которые за это ответственны", – отметил премьер.

В то же время он осторожно высказался относительно призывов Украины о завершении организационной подготовки Спецтрибунала по преступлению агрессии РФ уже в этом году.

"Что касается этого года, то нам важно подробнее проработать, как именно может функционировать трибунал и какое его расположение в Нидерландах будет лучшим вариантом. Также важно обеспечить участие других государств Совета Европы в этом трибунале. Это позволит начать его работу как можно быстрее", – сказал Йеттен.

Напомним, соглашение о создании Спецтрибунала подписали в июне 2025 года.

Будущий Спецтрибунал позволит проводить расследования против высшего руководства государства-агрессора России, включая хозяина Кремля Владимира Путина.

Генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе во время визита в Киев в феврале заявил, что начало работы Спецтрибунала по преступлению российской агрессии зависит от "воли государств".

Читайте подробную статью на эту тему: Нежелательный трибунал. Кто в Европе тормозит суд над Путиным, а кто – помогает Украине.