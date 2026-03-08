Україна сподівається, що Спецтрибунал за агресію РФ буде підготовано цього року

Україна розраховує на завершення організаційної підготовки Спецтрибуналу щодо злочину агресії РФ вже цього року.

Про це заявив президент Володимир Зеленський на пресконференції з прем’єр-міністром Нідерландів Робом Єттеном у Києві в неділю, повідомляє "Європейська правда".

Глава держави наголосив, що Україна особливо цінує роботу Нідерландів у притягненні до відповідальності всіх російських воєнних злочинців і самої Росії за загарбницьку агресію.

"Саме в Нідерландах триває робота для створення трибуналу за агресію Росії, і ми розраховуємо, що цього року трибунал організаційно вже буде підготовлений", – сказав Зеленський.

Він повідомив, що на зустрічі з премʼєр-міністром Єттеном вони встигли обговорити "фактично всі ці аспекти"

Нагадаємо, угоду про створення Спецтрибуналу підписали у червні 2025 року.

Майбутній Спецтрибунал дозволить проводити розслідування проти найвищого керівництва держави-агресора Росії, включаючи господаря Кремля Владіміра Путіна.

Генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе під час візиту до Києва в лютому заявив, що початок роботи Спецтрибуналу щодо злочину російської агресії залежить від "волі держав".

Читайте детальну статтю на цю тему: Небажаний трибунал. Хто у Європі гальмує суд над Путіним, а хто – допомагає Україні

.