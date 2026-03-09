Премьер Нидерландов объяснил, почему Украине нужно предложить четкий путь к членству

Премьер Нидерландов Роб Йеттен считает, что отсутствие четкого пути Украины в ЕС грозит европейскому сообществу дестабилизацией не только со стороны России.

Об этом он сказал в интервью "Европейской правде".

Йеттен считает, что следует смотреть на европейскую семью с геополитической точки зрения – не только в отношении Украины, но и в отношении других стран, которые хотели бы быть частью европейской семьи.

"Если мы не усилим наше сотрудничество и не предложим четкий путь к членству в ЕС, то не только Россия, но и другие страны будут пытаться влиять на процесс и дестабилизировать европейский континент", – заявил он.

По словам Йеттена, в очень многих вопросах европейцам нужно быть менее наивными и понимать, что если они хотят более сильного континента, который дает больше своим гражданам, нужно лучше работать в модернизированном Европейском Союзе.

"Что же касается вступления Украины, я призвал бы быть осторожными, чтобы не создать большого количества разочарований в ближайшие годы. Для этого мы не должны обещать то, чего не сможем выполнить. Поэтому я вижу поэтапный подход. Если мы усилим поддержку Украины в проведении всех необходимых реформ, я уверен, что Украина сможет ускорить свою часть процесса", – сказал премьер Нидерландов.

На пресс-конференции в Киеве Роб Йеттен заявил, что в ближайшие месяцы в Европейском Союзе состоятся дебаты относительно реалистичных сроков вступления Украины в ЕС.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский призвал Европейский Союз без промедлений назвать дату вступления Украины в ЕС, чтобы в течение следующих еще 50 лет Россия – с помощью Венгрии – не смогла блокировать ее членство.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что установление конкретной даты вступления Украины в ЕС невозможно.

Ранее "Европейская правда" сообщала об инициативе Еврокомиссии о введении новых правил вступления в ЕС государств-кандидатов: этот вопрос был подробно освещен в эксклюзивном интервью еврокомиссара по вопросам расширения Марты Кос: "Нам не нужен Орбан, чтобы определить требования вступления в ЕС".