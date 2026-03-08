Прем’єр Нідерландів анонсував дискусії в ЄС щодо термінів вступу України

Новий прем’єр Нідерландів Роб Єттен заявив, що у найближчі місяці у Європейському Союзі відбудуться дебати щодо реалістичних термінів вступу України в ЄС.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Єттен сказав у неділю у Києві на спільній пресконференції з президентом Володимиром Зеленським.

Єттен підтвердив позицію Нідерландів стосовно того, що місце України – в Європі.

"Абсолютно чітко зрозуміло для Нідерландів, що майбутнє України – в Європі. Україна повинна стати в результаті цього процесу членом ЄС. Україна продовжує йти шляхом реформ, і я абсолютно вражений обсягом того, що вдалося зробити за останні кілька років, попри часи війни, проводячи усі необхідні реформи для набуття членства ЄС", – сказав глава уряду Нідерландів.

Він повідомив, що найближчими місяцями "ми будемо говорити з європейськими партнерами про реалістичні терміни вступу" України.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський закликав Європейський Союз без зволікань назвати дату вступу України в ЄС, щоб протягом наступних ще 50 років Росія – за допомогою Угорщини – не змогла блокувати її членство.

Натомість глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що встановлення конкретної дати вступу України до ЄС є неможливим.

Раніше "Європейська правда" повідомляла про ініціативу Єврокомісії щодо запровадження нових правил вступу до ЄС держав-кандидатів: це питання було детально висвітлене в ексклюзивному інтерв’ю єврокомісарки з питань розширення Марти Кос: "Нам не потрібен Орбан, щоб визначити вимоги вступу в ЄС".







