Макрон анонсировал "чисто защитную" миссию для сопровождения гражданских судов в Ормузском проливе

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Париж вместе с союзниками готовит "чисто оборонительную" миссию для выхода из Персидского залива заблокированных там судов, в частности нефтяных танкеров.

Об этом сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда".

Во время визита на Кипр, где сейчас стоит на якоре французский авианосец "Шарль де Голль", Макрон объявил, что Франция и другие союзники готовят операцию для разблокирования Ормузского пролива и восстановления движения нефтяных танкеров из стран Персидского залива.

"Мы готовим чисто защитную, чисто сопроводительную миссию, которая будет организована совместно с европейскими и неевропейскими государствами и которая бы позволила – как только это станет возможным – эскортировать контейнеровозы и танкеры, чтобы постепенно восстановить движение через Ормузский пролив", – заявил президент Франции.

Он добавил, что в целом Франция привлечет в Средиземном, Красном море и в районе Ормузского пролива восемь фрегатов, два носителя вертолетов и авианосец "Шарль де Голль".

Из-за войны США и Израиля против Ирана и ответных ударов Тегерана, что привело к почти полной остановке движения судов через Ормузский пролив, во всем мире стремительно растут цены на нефть и газ. По этому маршруту следует около 20% мировых поставок нефти и сжиженного природного газа.

В правительстве Франции пока не рассматривают введение субсидий в связи со стремительным подорожанием топлива и пообещали антимонопольные проверки на АЗС, чтобы предотвращать искусственное накручивание цен.

В Италии допускают внедрение "мобильного акциза" на топливо, чтобы обуздать рост цен.

При этом в правительстве подчеркнули, что не видят объективных оснований для такого стремительного подорожания топлива.