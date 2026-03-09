Прем’єр Канади вперше за 46 років прибуде з офіційним візитом у Норвегію

Прем’єр-міністр Канади Марк Карні відвідає Норвегію з нагоди навчань НАТО Cold Response, що стане першим офіційним візитом канадського прем’єра в цю країну з 1980 року.

Про це повідомляє NRK, пише "Європейська правда".

Карні відвідає Норвегію з нагоди навчань НАТО Cold Response на запрошення прем’єр-міністра Норвегії Йонаса Гара Стьоре.

Це стане першим з 1980 року візитом канадського прем’єра до Норвегії – при тому, що обидві є державами з територіями в Арктиці та союзниками у НАТО.

"Норвегія і Канада дуже близькі і мають багато спільного. У часи великої невизначеності важливо зміцнювати співпрацю між Канадою, Норвегією та усіма іншими нордичними країнами", – зазначив Стьоре.

З нагоди навчань очікують також канцлера Німеччини Фрідріха Мерца.

Навчання Cold Response ("Холодна відповідь") стартували у понеділок 9 березня, у них візьмуть участь близько 25 тисяч військовослужбовців з 14 країн.

Нагадаємо, у лютому Північноатлантичний альянс розпочав в Арктиці військову місію Arctic Sentry ("Арктичний вартовий") для посилення своєї присутності – після закидів президента США Дональда Трампа про погану захищеність регіону, зокрема данського острова Гренландія.

Норвезька поліційна служба безпеки PST вважає, що Росія цього року посилить шпигунську діяльність у Норвегії, зосередившись у тому числі на арктичному архіпелазі Шпіцберген (Свальбард).