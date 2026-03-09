Премьер Канады впервые за 46 лет прибудет с официальным визитом в Норвегию

Премьер-министр Канады Марк Карни посетит Норвегию по случаю учений НАТО Cold Response, что станет первым официальным визитом канадского премьера в эту страну с 1980 года.

Об этом сообщает NRK, пишет "Европейская правда".

Карни посетит Норвегию по случаю учений НАТО Cold Response по приглашению премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стёре.

Это станет первым с 1980 года визитом канадского премьера в Норвегию – при том, что оба являются государствами с территориями в Арктике и союзниками в НАТО.

"Норвегия и Канада очень близки и имеют много общего. Во времена большой неопределенности важно укреплять сотрудничество между Канадой, Норвегией и всеми другими нордическими странами", – отметил Стёре.

По случаю учений ожидают также канцлера Германии Фридриха Мерца.

Учения Cold Response ("Холодный ответ") стартовали в понедельник 9 марта, в них примут участие около 25 тысяч военнослужащих из 14 стран.

Напомним, в феврале Североатлантический альянс начал в Арктике военную миссию Arctic Sentry ("Арктический часовой") для усиления своего присутствия – после упреков президента США Дональда Трампа о плохой защищенности региона, в частности датского острова Гренландия.

Норвежская полицейская служба безопасности PST считает, что Россия в этом году усилит шпионскую деятельность в Норвегии, сосредоточившись в том числе на арктическом архипелаге Шпицберген (Свальбард).