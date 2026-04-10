Посланець Путіна прибув до США для переговорів, ймовірно, щодо послаблення санкцій

Спеціальний посланець правителя РФ Владіміра Путіна Кирил Дмитрієв перебуває у США для переговорів з представниками американського президента Дональда Трампа напередодні завершення терміну дії послаблення санкцій проти російської нафти.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє агенція Reuters.

Джерела повідомляють, що переговори будуть стосуватися мирної угоди для завершення війни в Україні та економічної співпраці між США та Росією.

Візит відбувається перед очікуваним рішенням США щодо продовження терміну послаблення санкцій на російську нафту, який закінчується 11 квітня, і яке також може бути на порядку денному.

Американська адміністрація пішла на такий крок після того, як 9 березня відбулася телефонна розмова між Трампом та Путіним, а також після подальшого візиту Дмитрієва до США. Там він обговорив енергетичну кризу, спричинену війною на Близькому Сході, з американською делегацією, до складу якої входили спеціальні посланці Трампа Стів Віткофф та Джаред Кушнер.

Нагадаємо, 13 березня США зняли санкції з російської нафти, яка станом на цей час вже перебуває на танкерах у морі. Вашингтон аргументував такий крок глобальним зростанням цін на нафту внаслідок війни США та Ізраїлю проти Ірану й ударів останнього по багатьох країнах Перської затоки, що фактично паралізувало експорт нафти з регіону. Подібні рішення були ухвалені щодо венесуельської та іранської нафти.

Згодом міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що послаблення Вашингтоном санкцій проти російської нафти принесе Москві "незначний" прибуток у розмірі близько 2 мільярди доларів.

Наприкінці березня президент Володимир Зеленський заявив, що на Росію, яка передає розвідувальну інформацію Ірану для його атак на американські та англійські бази на Близькому Сході, треба тиснути, а не знімати з неї санкції.