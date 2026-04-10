Посланник Путина прибыл в США для переговоров, вероятно, по вопросу ослабления санкций

Специальный посланник президента РФ Владимира Путина Кирилл Дмитриев находится в США для переговоров с представителями американского президента Дональда Трампа в преддверии истечения срока действия ослабления санкций против российской нефти.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает агентство Reuters.

Источники сообщают, что переговоры будут касаться мирного соглашения для завершения войны в Украине и экономического сотрудничества между США и Россией.

Визит происходит перед ожидаемым решением США о продлении срока ослабления санкций на российскую нефть, который заканчивается 11 апреля, и которое также может быть на повестке дня.

Американская администрация пошла на такой шаг после того, как 9 марта состоялся телефонный разговор между Трампом и Путиным, а также после последующего визита Дмитриева в США. Там он обсудил энергетический кризис, вызванный войной на Ближнем Востоке, с американской делегацией, в состав которой входили специальные посланники Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер.

Напомним, 13 марта США сняли санкции с российской нефти, которая на данный момент уже находится на танкерах в море. Вашингтон аргументировал такой шаг глобальным ростом цен на нефть вследствие войны США и Израиля против Ирана и ударов последнего по многим странам Персидского залива, что фактически парализовало экспорт нефти из региона. Подобные решения были приняты в отношении венесуэльской и иранской нефти.

Впоследствии министр финансов США Скотт Бессент заявил, что ослабление Вашингтоном санкций против российской нефти принесет Москве "незначительную" прибыль в размере около 2 миллиардов долларов.

В конце марта президент Владимир Зеленский заявил, что на Россию, которая передает разведывательную информацию Ирану для его атак на американские и английские базы на Ближнем Востоке, нужно давить, а не снимать с нее санкции.