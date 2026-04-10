"Тирада оскорблений": СМИ узнали, как Трамп жаловался Рютте на НАТО

Президент США Дональд Трамп на закрытой встрече с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте раскритиковал союзников и намекнул, что рассматривает варианты мести за недостаточную поддержку американских операций на Ближнем Востоке.

Об этом, как пишет "Европейская правда", стало известно изданию Politico из источников.

По словам двух европейских чиновников и лица, осведомленного о переговорах, Трамп использовал встречу в Белом доме в среду как возможность выразить свое разочарование в связи с отказом Европы участвовать в операции против Ирана.

"Все пошло наперекосяк. Разговор был сплошной тирадой оскорблений". Трамп, судя по всему, угрожал сделать что угодно", – рассказал один чиновник.

Президент США также дал понять, что якобы рассматривает варианты ответных мер в качестве мести, но не вдавался в подробности.

Источники сообщили, что Трамп произвел на присутствующих впечатление, будто он хочет от союзников конкретных действий, чтобы помочь как можно быстрее открыть Ормузский пролив, при этом не выдвинув никаких требований.

"На данный момент он ничего не ожидает от НАТО и ничего у них не требовал, хотя факт, что они получают от Ормузского пролива гораздо больше выгоды, чем Соединенные Штаты", – заявил американский чиновник.

Второй европейский чиновник сообщил, что, несмотря на внешнюю видимость противоречивой встречи, визит Рютте был своевременным, поскольку позволил Трампу "выпустить пар".

Во время встречи Трамп также жаловался на то, что некоторые страны НАТО запретили американским самолетам использовать военные базы на их территории, которые, по его мнению, существуют благодаря щедрости Америки.

И это подтвердило его мнение о европейцах как о "неблагодарных нахлебниках", которые полагались на американскую поддержку в сфере безопасности, но ничего не предлагали взамен, добавил источник.

По словам одного из дипломатов НАТО, Рютте убежден, что способность Альянса помогать Украине в войне против России зависит от его умения успокоить американского президента.

"Внимание сосредоточено на том, что лучше всего для Украины. Если Марк едет туда и дает президенту возможность высказаться, это снимает часть давления, и если это означает, что США будут продолжать продавать оружие Украине и делиться разведывательными данными, то он принимает правильные решения. Какими бы ни были смущающие публичные лесть, это небольшая цена, которую приходится платить", – сказал источник.

Напомним, Трамп и Рютте провели закрытую встречу. Сам генсек НАТО назвал ее "откровенной и очень открытой". Рютте отказался уточнить, обсуждали ли они с Трампом возможность выхода США из Альянса.

СМИ сообщили, что Белый дом рассматривает план наказания некоторых членов НАТО, которые, по мнению президента Дональда Трампа, не помогли США и Израилю во время войны в Иране. Среди потенциальных вариантов – вывод американских войск из этих стран и закрытие баз США.