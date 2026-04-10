Мелания Трамп неожиданно выступила с заявлением по делу Эпштейна

Первая леди США Мелания Трамп выступила с неожиданным заявлением, в котором опровергла какие-либо связи с покойным американским финансистом Джеффри Эпштейном, осужденным за сексуальные преступления.

Об этом пишет BBC, передает "Европейская правда".

В неожиданном заявлении, сделанном в четверг, 9 апреля, первая леди США призвала провести слушания в Конгрессе для жертв сексуальной эксплуатации, связанных с Эпштейном.

Она также опровергла слухи о том, что именно Эпштейн познакомил ее с Дональдом Трампом, назвав их "подлыми попытками опорочить мою репутацию".

Как отмечается, из ее офиса не поступало предварительных сигналов о том, что она сделает заявление по поводу Эпштейна, и Белый дом не сообщал об этой теме ранее, когда ее выступление было включено в ежедневный график.

Она сказала, что не была жертвой Эпштейна, с которым у нее лишь кратко "пересеклись пути" в 2000 году.

"Я никогда не знала о злоупотреблениях Эпштейна в отношении своих жертв. Я никогда не была к этому причастна ни в каком качестве. Я не была участницей", – подчеркнула Трамп.

Также она отрицала, что знала Гислайн Максвелл, заключенную сообщницу финансиста. Она упомянула электронное письмо 2002 года между ней и Максвелл, обнародованное в файлах Эпштейна, назвав его не более чем "случайной перепиской" и "вежливым ответом".

Также Трамп призвала законодателей "предоставить жертвам возможность давать показания под присягой перед Конгрессом с силой показаний присяжных".

"Каждая женщина должна иметь возможность рассказать свою историю публично, если она этого желает, а затем ее показания должны быть навсегда занесены в протокол Конгресса. Тогда, и только тогда, мы узнаем правду", – добавила первая леди США.

Как отмечается, отношения между первой леди и Эпштейном уже привели к судебным спорам.

Например, в октябре 2025 года издательство HarperCollins UK заявило, что удалит отрывки из книги, содержавшие "непроверенные" утверждения о том, что Дональд Трамп и его жена познакомились благодаря Эпштейну. Аналогично, издание Daily Beast удалило статью и принесло извинения за нее, заявив впоследствии, что она "не соответствовала стандартам".