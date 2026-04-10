Полиция Мюнхена расследует антисемитский мотив в нападении на израильский ресторан

В Мюнхене неизвестные бросили пиротехнику в здание израильского ресторана, полиция подозревает, что мотивом нападения был антисемитизм.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Der Spiegel.

Ночью 9 апреля уже после закрытия ресторана неизвестные совершили нападение на заведение с применением пиротехнических устройств. Пострадавших в результате атаки нет, а злоумышленников еще ищут.

"Согласно текущему состоянию расследования, витрины магазинов были повреждены силой, а в ресторан брошены пиротехнические устройства", – заявила полиция.

О нападении правоохранителям сообщил местный житель около 00:45. Он услышал три громких взрыва, доносившихся из ресторана в районе Максфорштадт. Патруль, прибывший на место происшествия, обнаружил, что окна заведения разбиты в трех местах. Имущественный ущерб оценивается в несколько тысяч евро.

По данным Исследовательского и информационного центра по вопросам антисемитизма (RIAS), количество антисемитских инцидентов в Баварии резко возросло после террористического нападения ХАМАС на Израиль в октябре 2023 года, в результате которого погибло более 1000 израильтян, и последующей войны в Газе, в которой погибли тысячи палестинских гражданских.

Напомним, на этой неделе в Стамбуле перед площадью, где расположено консульство Израиля, трое вооруженных нападавших атаковали полицейских, которые обеспечивали охрану здания.

А в Нидерландах продолжают расследование взрыва, который произошел поздно вечером 3 апреля возле офиса произраильской христианской ассоциации.

Недавно полиция Нидерландов заявила, что ответственность за взрыв возле офисного здания в Амстердаме взяла на себя экстремистская организация, которая ранее заявляла о причастности к взрыву возле еврейской школы в том же районе.