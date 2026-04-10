Рада ЄС схвалила фінансування в межах програми SAFE для Чехії та Франції

Рада Європейського Союзу ухвалила рішення про надання фінансової допомоги Чехії та Франції в межах ініціативи ЄС з переозброєння SAFE.

Про це йдеться у заяві Ради ЄС, пише "Європейська правда".

Йдеться про фінансування у формі позик: для Чехії передбачено до 2,06 млрд євро, з яких 309 млн євро – аванс.

Франція своєю чергою може отримати до 15,09 млрд євро, включно з авансом близько 2,26 млрд євро.

Фінансування було схвалене після позитивної оцінки Європейської комісією національних оборонних інвестиційних планів Чехії та Франції.

Очікується, що перші виплати надійдуть вже найближчими тижнями та дозволять країнам закупити сучасне обладнання і підвищити боєготовність.

Рішення стало продовженням попередніх етапів фінансування, у рамках яких допомогу вже отримали низка держав-членів ЄС, зокрема Польща, Італія, Іспанія та інші.

У Раді ЄС зазначили, що інструмент SAFE дозволяє країнам ЄС інвестувати в оборонне виробництво через спільні закупівлі пріоритетних ресурсів.

Його мета – зменшити залежність від зовнішніх постачальників, посилити стратегічну автономію та підвищити готовність до сучасних безпекових викликів.

Як заявив міністр оборони Кіпру Васіліс Палмас, зміцнення оборонної готовності є ключовим пріоритетом, а SAFE має забезпечити здатність ЄС ефективно реагувати на загрози майбутнього.

Як зазначається, 28 листопада Чехія та Франція подали свої запити на фінансову допомогу та відповідні плани інвестицій в оборонну промисловість.

А 25 березня Європейська комісія схвалила національні оборонні плани Франції та Чехії в рамках ініціативи ЄС з переозброєння SAFE.

Раніше Рада вже схвалила плани для 16 держав-членів, які виявили бажання долучитися до механізму SAFE. Серед них – Польща, де програма з переозброєння викликала політичні дискусії та стала головним предметом суперечок між президентом Каролем Навроцьким, якого підтримує головна права опозиційна партія "Право і справедливість", та центристською коаліцією прем'єр-міністра Дональда Туска.

12 березня Навроцький оголосив, що вирішив накласти вето на закон про участь у програмі ЄС SAFE, за якою Польща претендує на близько 44 млрд євро кредитів на переозброєння.

Натомість Навроцький презентував свою версію програми з переозброєння "SAFE 0%", кошти для якої надходитимуть з бюджету Польщі.

Після вето польського президента щодо програми SAFE уряд ухвалив постанову про виділення коштів на оборону, яка дозволить Польщі долучитися до механізму.