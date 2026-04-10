РосЗМІ: у Кремлі допустили програш Орбана попри всю їхню підтримку

У Кремлі починають допускати поразку чинного угорського прем’єра Віктора Орбана на парламентських виборах, попри усю надану підтримку.

Як повідомляє "Європейська правда", про це повідомляє "Медуза" з посиланням на осіб, близьких до "політичного блоку" посадовців Кремля.

За словами цих співрозмовників, у Кремлі вже почали змирятися з тим, що Орбан може програти на виборах.

"Надії на те, що Орбан і його технологи зможуть переламати ситуацію і перемогти на виборах за партійними списками, спершу були. Потім бажаним сценарієм стала вважатися перемога з урахуванням одномандатних округів. Зараз допускають, що і цього не буде", – поділився один з них.

Співрозмовник "Медузи" і політтехнолог, що співпрацює з Кремлем, кажуть, що у разі поразки Орбана у контрольованих владою росЗМІ це подадуть як чергову "кольорову революцію, організовану ЄС".

Для Путіна винним виставлять самого Орбана і його команду, які "навіть з російською підтримкою нічого не змогли".

Останні опитування перед парламентськими виборами в Угорщині показують, що опозиційна партія "Тиса" Петера Мадяра випереджає політсилу "Фідес" прем’єр-міністра Віктора Орбана на 9, 11 та 13 відсоткових пунктів у різних категоріях.

Нагадаємо, раніше цього тижня для політичної підтримки Орбана до Будапешта завітав віцепрезидент США Джей Ді Венс – при цьому звинувачуючи ЄС у "втручанні у вибори", на мітингу дистанційно виступив також президент Дональд Трамп.

За два дні до угорських виборів Трамп прямо закликав угорців голосувати за Орбана, бо він "справжній друг".

Читайте детальніше, де Орбан братиме голоси, чому результат виборів буде відомий не одразу та чому Джей Ді Венс його не врятує.