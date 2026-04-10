РосСМИ: в Кремле допустили проигрыш Орбана, несмотря на всю их поддержку

В Кремле начинают допускать поражение действующего венгерского премьера Виктора Орбана на парламентских выборах, несмотря на всю оказанную поддержку.

Как сообщает "Европейская правда", об этом сообщает "Медуза" со ссылкой на лиц, близких к "политическому блоку" чиновников Кремля.

По словам этих собеседников, в Кремле уже начали смиряться с тем, что Орбан может проиграть на выборах.

"Надежды на то, что Орбан и его технологи смогут переломить ситуацию и победить на выборах по партийным спискам, сначала были. Затем желательным сценарием стала считаться победа с учетом одномандатных округов. Сейчас допускают, что и этого не будет", – поделился один из них.

Собеседник "Медузы" и политтехнолог, сотрудничающий с Кремлем, говорят, что в случае поражения Орбана в контролируемых властями росСМИ это подадут как очередную "цветную революцию, организованную ЕС".

Для Путина виновным выставят самого Орбана и его команду, которые "даже с российской поддержкой ничего не смогли".

Последние опросы перед парламентскими выборами в Венгрии показывают, что оппозиционная партия "Тиса" Петера Мадяра опережает политсилу "Фидес" премьер-министра Виктора Орбана на 9, 11 и 13 процентных пунктов в разных категориях.

Напомним, ранее на этой неделе для политической поддержки Орбана в Будапешт приехал вице-президент США Джей Ди Вэнс – при этом обвиняя ЕС во "вмешательстве в выборы", на митинге дистанционно выступил также президент Дональд Трамп.

За два дня до венгерских выборов Трамп прямо призвал венгров голосовать за Орбана, потому что он "настоящий друг".

