Прем’єрка Данії отримала ультиматум, що може завадити їй сформувати новий уряд

Міністр закордонних справ Данії та лідер партії "Помірковані" Ларс Льокке Расмуссен заявив у п’ятницю, що не буде вести переговори про формування нового кабінету з очільницею уряду Метте Фредеріксен, якщо вона не вестиме коаліційні перемовини і з правоцентристськими партіями.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє видання Politico.

На парламентських виборах у Данії 24 березня центристська партія Расмуссена отримала "золоту акцію" із 14 мандатами. Тепер вона створює проблеми для соціал-демократів Фредеріксен, які виграли вибори, але потребують підтримки Расмуссена для формування уряду більшості.

Ультиматум Расмуссена ставить очільницю уряду Данії у скрутне становище, оскільки вона намагається зберегти посаду на третій термін.

"Ми не братимемо участі в подальших зустрічах (із Фредеріксен), якщо вона не сприйме цю вимогу серйозно", – заявив Расмуссен.

Він закликав залучити до урядових переговорів правоцентристські партії після того, як два тижні переговорів із лівими партіями дали мізерні результати.

Расмуссен хоче, щоб Фредеріксен відмовилась від ідеї створення лівоцентристського уряду і сіла за стіл переговорів із Троельсом Лундом Поульсеном, лідером правоцентристської партії "Венстре", який також змагався за посаду прем'єр-міністра. Поульсен обіймав посаду віцепрем'єра в коаліційному уряді, що йде у відставку.

У п’ятницю Поульсен зв’язався з Расмуссеном, щоб обговорити можливість співпраці в галузі економічної політики, що, на думку данських аналітиків, спонукало його до рішення тиснути на Фредеріксен, аби вона відмовилася від ідеї лівого уряду.

Якщо Фредеріксен не вдасться сформувати нову коаліцію, король буде змушений доручити лідеру іншої партії вивчити можливості формування уряду.

