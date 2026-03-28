У Данії після виборів почались переговори про формування уряду

Прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен та її соціал-демократи в п'ятницю розпочали переговори щодо формування коаліційного уряду, сподіваючись забезпечити собі третій термін при владі.

У п’ятницю семеро лідерів партій відвідали офіс прем’єр-міністра для переговорів щодо створення уряду.

Фредеріксен вже має підтримку соціальних лібералів та "Зелених лівих", які вважають, що вона має стати прем'єр-міністром. Але соціал-демократи також повинні переконати інші партії підтримати їх, якщо хочуть залишитися при владі.

Потреба досягнення консенсусу між багатьма невеликими групами у 12-партійному парламенті ускладнить перемовини.

Ключовим питанням переговорів може стати податкова політика. Фредеріксен запропонувала ввести податок на багатство для найбагатших данців, проти чого виступають правоцентристські партії.

24 березня Соціал-демократична партія Фредеріксен зазнала найгіршого результату на виборах з 1903 року, здобувши лише 38 місць у 179-місному Фолькетингу. Проте вона ще залишається найбільшою партією в парламенті.

Голосування продемонструвало невдоволення вартістю життя, та що багато данців втомилися від Фредеріксен після її семи років при владі.

Якщо Фредеріксен не вдасться сформувати нову коаліцію, король буде змушений доручити лідеру іншої партії вивчити можливості формування уряду.

Більше у статті: Побита, але не переможена: чи збереже проукраїнська прем’єрка Данії свою посаду