Премьер Дании получила ультиматум, что может помешать ей сформировать новое правительство

Министр иностранных дел Дании и лидер партии "Умеренные" Ларс Лёкке Расмуссен заявил в пятницу, что не будет вести переговоры о формировании нового кабинета с главой правительства Метте Фредериксен, если она не будет вести коалиционные переговоры и с правоцентристскими партиями.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает издание Politico.

На парламентских выборах в Дании 24 марта центристская партия Расмуссена получила "золотую акцию" с 14 мандатами. Теперь она создает проблемы для социал-демократов Фредериксен, которые выиграли выборы, но нуждаются в поддержке Расмуссена для формирования правительства большинства.

Ультиматум Расмуссена ставит главу правительства Дании в затруднительное положение, поскольку она пытается сохранить должность на третий срок.

"Мы не будем участвовать в дальнейших встречах (с Фредериксен), если она не воспримет это требование серьезно", – заявил Расмуссен.

Он призвал привлечь к правительственным переговорам правоцентристские партии после того, как две недели переговоров с левыми партиями дали скудные результаты.

Расмуссен хочет, чтобы Фредериксен отказалась от идеи создания левоцентристского правительства и села за стол переговоров с Троэльсом Лундом Поульсеном, лидером правоцентристской партии "Венстре", который также боролся за пост премьер-министра. Поульсен занимал должность вице-премьера в уходящем в отставку коалиционном правительстве.

В пятницу Поульсен связался с Расмуссеном, чтобы обсудить возможность сотрудничества в области экономической политики, что, по мнению датских аналитиков, побудило его к решению давить на Фредериксен, чтобы она отказалась от идеи левого правительства.

Если Фредериксен не удастся сформировать новую коалицию, король будет вынужден поручить лидеру другой партии изучить возможности формирования правительства.

