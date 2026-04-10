Кремль: визит посланника Путина в США не означает возобновления переговоров по Украине

Представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что специальный посланник Путина Кирилл Дмитриев находится с визитом в США, но, по его словам, он не ведет переговоров по урегулированию ситуации в Украине.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Песков сказал журналистам в пятницу, его цитирует российское агентство "Интерфакс".

Песков сказал, что подтверждает визит Дмитриева, и отметил, что тот возглавляет группу по экономическим вопросам.

"Кирилл Дмитриев не ведет переговоров по урегулированию ситуации в Украине. И это не является возобновлением переговоров", – сказал Песков журналистам.

Так представитель Кремля ответил на вопрос, является ли визит Дмитриева возобновлением переговоров по урегулированию ситуации в Украине после паузы, возникшей в результате начала войны США и Израиля против Ирана.

Ранее агентство Reuters сообщило, что Дмитриев находится в США для переговоров с представителями американского президента Дональда Трампа накануне завершения срока действия ослабления санкций против российской нефти.

Напомним, 13 марта США сняли санкции с российской нефти, которая по состоянию на это время уже находится на танкерах в море. Вашингтон аргументировал такой шаг глобальным ростом цен на нефть в результате войны США и Израиля против Ирана.