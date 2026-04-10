У Франції подали до суду на орнітологічний заповідник через англійську у вивісках

Орнітологічний заповідник біля французького міста Бордо змінить свої інформаційні стенди після позову Асоціації захисту французької мови щодо невідповідності вимогам мовного закону.

Про це повідомляє Le Figaro, пише "Європейська правда".

Проти адміністрації орнітологічного заповідника Тейх під Бордо подала до суду Асоціація захисту французької мови, наполягаючи, що їхні інформаційно-освітні табло оформлені з порушенням мовного закону, відомого як "закон Тубона", що закріплює обов’язковість пріоритетного використання французької у публічній сфері, трудовій діяльності тощо.

"Закон вимагає, щоб у матеріалах використовувалась виключно французька, або ж написи ще щонайменш двома іноземними мовами. Засилля англіцизмів загрожує виживанню нашої мови, і ця проблема тягнеться аж в установи ЄС, який зробив англійську офіційною мовою – попри те, що Британія більше не є членом Євросоюзу", – наголошує заступник керівника цієї організації П’єр Гюсдорф.

За його словами, організація спершу звернулася до адміністрації заповідника, вказавши їм на проблему, і пішла до суду, коли на їхні звернення не відреагували. Рішення за позовом ще немає.

Директорка заповідника Катрін Вінєр пояснила ситуацію тим, що на етапі погодження інформаційних стендів ніхто з дотичних осіб достеменно не знав про існування вимоги використовувати або лише французьку мову, або ж французьку та ще мінімум дві.

"Ми додамо написи, напевно, іспанською – тому що це найчастіші наші іноземні гості, окрім англомовних", – зазначила директорка.

У 2023 році Франція подала до Суду ЄС скарги на Єврокомісію через надання переваги англійській мові при відборі кандидатів.

Думка про надмірне домінування англійської у Євросоюзі лунала і від президента Емманюеля Макрона, а один з міністрів колишніх урядів Франції виступав із закликами уникати англіцизмів у повсякденному вжитку.