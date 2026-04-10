Во Франции подали в суд на орнитологический заповедник из-за английского в вывесках

Орнитологический заповедник возле французского города Бордо изменит свои информационные стенды после иска Ассоциации защиты французского языка о несоответствии требованиям языкового закона.

Об этом сообщает Le Figaro, пишет "Европейская правда".

Против администрации орнитологического заповедника Тейх под Бордо подала в суд Ассоциация защиты французского языка, настаивая, что их информационно-образовательные табло оформлены с нарушением языкового закона, известного как "закон Тубона", закрепляющий обязательность приоритетного использования французского в публичной сфере, трудовой деятельности и тому подобное.

"Закон требует, чтобы в материалах использовался исключительно французский, или же надписи еще минимум на двух иностранных языках. Засилье англицизмов угрожает выживанию нашего языка, и эта проблема тянется даже в учреждения ЕС, который сделал английский официальным языком – несмотря на то, что Великобритания больше не является членом Евросоюза", – отмечает заместитель руководителя этой организации Пьер Гюсдорф.

По его словам, организация сначала обратилась к администрации заповедника, указав им на проблему, и пошла в суд, когда на их обращения не отреагировали. Решения по иску еще нет.

Директор заповедника Катрин Винер объяснила ситуацию тем, что на этапе согласования информационных стендов никто не знал о существовании требования использовать или только французский язык, или французский и еще минимум два.

"Мы добавим надписи, наверное, на испанском – потому что это самые частые наши иностранные гости, кроме англоязычных", – отметила директор.

В 2023 году Франция подала в Суд ЕС жалобы на Еврокомиссию из-за предоставления преимущества английскому языку при отборе кандидатов.

Мнение о чрезмерном доминировании английского в Евросоюзе звучало и от президента Эмманюэля Макрона, а один из министров бывших правительств Франции выступал с призывами избегать англицизмов в повседневном употреблении.