Премьер-министр Ирландии предупредил о последствиях блокады нефтяной инфраструктуры

Блокада ирландской нефтяной инфраструктуры протестующими, вызванная ростом цен на дизельное топливо более чем на 20% с момента начала войны между США и Ираном, создала очень серьезную ситуацию, которая нанесет ущерб экономике.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил премьер-министр Ирландии Михол Мартин, которого цитирует Reuters.

Протестующие в Ирландии, требующие от правительства принять меры в связи с резким ростом цен на топливо, в пятницу уже четвертый день подряд блокируют с помощью тракторов и грузовиков порт, топливный терминал и нефтеперерабатывающий завод.

В связи с этим премьер-министр предупредил, что Ирландии, возможно, придется отказаться от поставок топлива.

Отраслевая ассоциация "Fuels for Ireland" сообщила, что на более чем 100 заправочных станциях закончилось топливо, и к вечеру их количество может вырасти до 500.

"Ситуация сейчас очень серьезная. Я не думаю, что люди, возможно, осознают всю ее серьезность. Мы сейчас на грани того, чтобы не пускать нефть в страну", – сказал Мартин.

В этом контексте он упомянул о танкере, который не смог разгрузиться в порту Голуэй, и остановке нефтеперерабатывающего завода Whitegate вблизи Корка.

"Это глупо, это нелогично, это трудно понять", – добавил глава правительства Ирландии.

Мартин отметил, что полиция и армия находятся в готовности, чтобы в случае необходимости помочь разогнать протесты, и добавил, что "закон будет соблюден, это абсолютно очевидно".

В то же время он призвал к диалогу для решения этой проблемы.

Между тем протестующие заявляют, что будут продолжать блокировать ключевые дороги, пока правительство не согласится увеличить действующие налоговые льготы на бензин и дизельное топливо, введенные после начала американо-израильских авиаударов по Ирану.