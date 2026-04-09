Ірландія залучає армію для розгону протестувальників, що блокують ключові порти

Уряд Ірландії у четвер залучив війська для розблокування вантажівок і тракторів, які наразі перекривають ключові порти, через які в країну імпортують пальне та важливі хімічні речовини.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Politico.

Міністр юстиції Джим О'Каллаган оголосив про цей крок після двох днів цілодобових блокад, організованих перевізниками та фермерами, обуреними стрімким зростанням цін на пальне.

Протестувальники, які, судячи з усього, не мають лідера і координують свої дії через соціальні мережі, заявляють, що продовжуватимуть блокувати ключові дороги, доки уряд не погодиться збільшити існуючі податкові пільги на бензин та дизельне паливо, запроваджені після початку американо-ізраїльських авіаударів по Ірану.

Прем'єр-міністр Міхол Мартін заявив, що уряд не хотів виводити солдатів на вулиці і прагнув уникнути зіткнень з протестувальниками, але не мав іншого вибору, коли ті в середу заблокували доступ до ключових портів Фойнс і Вайтгейт.

Фойнс має критичне значення для багатьох галузей промисловості. У Вайтгейті розташований єдиний в Ірландії нафтопереробний завод, який забезпечує третину імпорту країни.

З вівторка протестувальники блокують головні автомагістралі та дорожні розв’язки по всій країні, почавши з головної центральної артерії Дубліна – вулиці О’Коннелл. Але Мартін зазначив, що відновлення руху на автомагістралях і в Дубліні буде менш пріоритетним, ніж у портах.

Мартін відхилив вимоги протестувальників про зустріч, заявивши, що вони не представляють жодного галузевого органу і намагаються шантажувати уряд. Це створило б небезпечний прецедент, сказав він, особливо з огляду на те, що минулого місяця уряд уже знизив податок на бензин і дизельне паливо на 15 і 20 центів за літр відповідно.

Відмова правоцентристського уряду зустрітися з протестувальниками та рішення замість цього залучити армію викликали обурення лідерів опозиції з усього політичного спектру.

Міністр юстиції О'Каллаган заявив, що водії вантажівок або фермери, які не виконують наказів поліції, "не повинні потім скаржитися на будь-які пошкодження, завдані цим транспортним засобам під час їхнього прибирання".

Тим часом прем’єр Франції Себастьєн Лекорню пообіцяв простежити, щоб зниження цін для французьких автомобілістів відбулося "так само швидко, як їхнє підвищення" через війну на Близькому Сході.

Польща поки не скасує обмеження цін на пальне попри припинення вогню на Близькому Сході.