Мерц розкритикував свою міністерку через публічну суперечку у коаліції

У п’ятницю канцлер Німеччини Фрідріх Мерц вислови догану своїй колезі-консерваторці та міністерці економіки Катарині Райхе на тлі гострих суперечок у коаліції щодо того, як боротися зі стрімким зростанням цін на пальне.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство DPA.

"Канцлер обурений публічною суперечкою і закликав міністерку Райхе проявити стриманість", – повідомили агентству джерела, наближені до Мерца.

Ці коментарі пролунали після того, як Райхе, представниця Християнсько-демократичного союзу Мерца, виступила з різкою критикою своїх партнерів по коаліції з Соціал-демократичної партії (СДПН).

"Останніми тижнями наш партнер по коаліції висуває пропозиції, які є дорогими, неефективними та сумнівними з конституційної точки зору. Це викликає плутанину і не допомагає споживачам", – заявила Райхе в ефірі телеканалу Welt TV.

Ціни на пальне в Німеччині стрімко зростали останніми тижнями через війну в Ірані.

Уряд запровадив обмеження, згідно з яким заправки можуть підвищувати ціни лише один раз на день, але ця політика не змогла знизити витрати для автомобілістів, і після її введення минулого тижня було зафіксовано рекордні цінові максимуми.

Міністр фінансів Ларс Клінгбайль, співголова СДПН, публічно закликав уряд вжити додаткових заходів для полегшення становища споживачів.

Він запропонував тимчасове зниження податку на енергоносії. Клінгбайль, який також обіймає посаду віцеканцлера, закликав до введення гнучкого обмеження цін на бензин, дизельне паливо та мазут.

У четвер Мерц пригасив надії на швидкі дії уряду, але зазначив, що виступить за державне втручання, якщо ціни не знизяться після припинення вогню на Близькому Сході.