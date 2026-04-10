Мерц раскритиковал своего министра из-за публичного спора в коалиции

В пятницу канцлер Германии Фридрих Мерц высказал порицание своей коллеге-консерватору и министру экономики Катарине Райхе на фоне острых споров в коалиции о том, как бороться с стремительным ростом цен на топливо.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство DPA.

"Канцлер возмущен публичным спором и призвал министра Райхе проявить сдержанность", – сообщили агентству источники, близкие к Мерцу.

Эти комментарии прозвучали после того, как Райхе, представительница Христианско-демократического союза Мерца, выступила с резкой критикой своих партнеров по коалиции из Социал-демократической партии (СДПГ).

"В последние недели наш партнер по коалиции выдвигает предложения, которые являются дорогостоящими, неэффективными и сомнительными с конституционной точки зрения. Это вызывает путаницу и не помогает потребителям", – заявила Райхе в эфире телеканала Welt TV.

Цены на топливо в Германии стремительно росли в последние недели из-за войны в Иране.

Правительство ввело ограничение, согласно которому заправки могут повышать цены только один раз в день, но эта политика не смогла снизить расходы для автомобилистов, и после ее введения на прошлой неделе были зафиксированы рекордные ценовые максимумы.

Министр финансов Ларс Клингбайль, сопредседатель СДПГ, публично призвал правительство принять дополнительные меры для облегчения положения потребителей.

Он предложил временное снижение налога на энергоносители. Клингбайль, который также занимает пост вице-канцлера, призвал к введению гибкого ограничения цен на бензин, дизельное топливо и мазут.

В четверг Мерц охладил надежды на быстрые действия правительства, но отметил, что выступит за государственное вмешательство, если цены не снизятся после прекращения огня на Ближнем Востоке.