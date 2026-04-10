Понад 80% європейців остерігаються довіряти свої дані компаніям зі США та Китаю

Принаймні в шести європейських країнах понад 80% опитаних мають побоювання з приводу того, що компанії зі США та Китаю не будуть відповідально поводитися з довіреними їм персональними даними користувачів.

Як повідомляє Politico, пише "Європейська правда", такими виявились результати опитування European Pulse, що проводилося у шести великих країнах ЄС.

84% опитаних відповіли, що не довіряють американським технологічним компаніям у тому, що вони відповідально будуть розпоряджатися їхніми персональними даними.

Щодо китайських компаній так відповіли 93%.

Довіра до європейських компаній вища, але і тут лише 51% сказали, що довіряють їм. У відповідальне поводження з даними національних держорганів вірять 45%, навіть менше.

Опитування охопило майже 6700 респондентів в Іспанії, Німеччині, Франції, Італії, Польщі та Бельгії. Збір даних проводили 13-21 березня.

Найвища недовіра до американських і китайських компаній – серед німців (91% щодо технологічних компаній зі США, 98% – Китаю). Найменш негативним ставлення виявилося серед поляків – американським компаніям довіряють 38%, китайським – 20%.

До європейських цифрових компаній найвища довіра у Бельгії, де у їхню відповідальну політику поводження з даними вірять 59% опитаних.

Це ж опитування засвідчило, що США за часів президентства Дональда Трампа сприймають скоріше як загрозу, аніж союзника.

Нагадаємо, Європейська комісія почала окреме розслідування щодо того, чи поширює Grok в ЄС незаконний контент, зокрема сексуалізовані зображення. Це одне з цілої серії розслідувань ЄК щодо відповідності діяльності відомих цифрових платформ вимогам європейського законодавства щодо захисту даних, захисту неповнолітніх і дотримання антимонопольного законодавства.

У лютому Єврокомісія попередньо дійшла висновку про недотримання цифрового законодавства ЄС платформою TikTok – через "дизайн, що викликає залежність".

У грудні Єврокомісія оштрафувала Х на 120 млн євро за порушення правил ЄС щодо онлайн-контенту.