Более 80% европейцев остерегаются доверять свои данные компаниям из США и Китая

По крайней мере в шести европейских странах более 80% опрошенных имеют опасения по поводу того, что компании из США и Китая не будут ответственно обращаться с вверенными им персональными данными пользователей.

Как сообщает Politico, пишет "Европейская правда", такими оказались результаты опроса European Pulse, который проводился в шести крупных странах ЕС.

84% опрошенных ответили, что не доверяют американским технологическим компаниям в том, что они ответственно будут распоряжаться их персональными данными. Относительно китайских компаний так ответили 93%.

Доверие к европейским компаниям выше, но и здесь только 51% сказали, что доверяют им. В ответственное обращение с данными национальных госорганов верят 45%, даже меньше.

Опрос охватил почти 6700 респондентов в Испании, Германии, Франции, Италии, Польше и Бельгии. Сбор данных проводился 13-21 марта.

Самое высокое недоверие к американским и китайским компаниям – среди немцев (91% в отношении технологических компаний из США, 98% – Китая). Наименее негативным отношение оказалось среди поляков – американским компаниям доверяют 38%, китайским – 20%.

К европейским цифровым компаниям самое высокое доверие в Бельгии, где в их ответственную политику обращения с данными верят 59% опрошенных.

Этот же опрос показал, что США во времена президентства Дональда Трампа воспринимают скорее как угрозу, чем союзника.

Напомним, Европейская комиссия начала отдельное расследование относительно того, распространяет ли Grok в ЕС незаконный контент, в частности сексуализированные изображения. Это одно из целой серии расследований ЕК относительно соответствия деятельности известных цифровых платформ требованиям европейского законодательства по защите данных, защите несовершеннолетних и соблюдению антимонопольного законодательства.

В феврале Еврокомиссия предварительно пришла к выводу о несоблюдении цифрового законодательства ЕС платформой TikTok – из-за "дизайна, вызывающего зависимость".

В декабре Еврокомиссия оштрафовала Х на 120 млн евро за нарушение правил ЕС в отношении онлайн-контента.