Глава МИД Эстонии извинился перед своими подчиненными за критические заявления президента

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна извинился перед сотрудниками МИД в связи с критическими заявлениями президента страны Алара Кариса.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в письме министра к сотрудникам МИД, которое приводит ERR.

В письме Тсахкна просит прощения за то, что Карис втянул дипломатическую службу во внутриполитическую борьбу.

"Насколько я помню, это первый случай, когда ранее согласованная политика Эстонии в сфере безопасности и внешней политики была втянута в предвыборную борьбу, и мне, как политику, стыдно за это. Приношу вам свои извинения", – написал он.

Цахкна подчеркнул, что эстонские дипломаты "преданно отстаивали свободу и безопасность Эстонии, вы делаете это каждый день, и у нас есть долгосрочная концепция защиты свободы".

"Я благодарен вам и вашим близким за эту преданность. Давайте не будем отвлекаться на внутренние политические распри... Давайте будем держаться вместе и действовать, исходя из этих принципов", – отметил он.

Как известно, президент Алар Карис заявил, что в своей внешней политике Эстония слишком сосредоточена на настоящем, но Министерство иностранных дел не способно смотреть дальше и шире.

Также стоит отметить, что в феврале Карис подвергся резкой критике со стороны министра иностранных дел Маргуса Цакхны и премьер-министра Кристена Михала, которые обвинили президента в отклонении от официальной внешней политики Эстонии из-за его высказываний по поводу Украины.

В частности, Карис и премьер-министр Латвии Эвика Силиня призвали назначить специального европейского посланника для проведения переговоров с Россией.

Карис также говорил, что Украина ради мира могла бы уступить России часть своей территории.