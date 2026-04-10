В Европе предупреждают о дефиците авиационного топлива, если Ормузский пролив будет заблокирован

Европа столкнется с дефицитом авиационного топлива уже через три недели, если Ормузский пролив не будет полностью открыт.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на BBC, об этом предупредил Международный совет аэропортов (ACI).

ACI Европа заявила, что ее члены испытывают "растущую обеспокоенность" по поводу доступности авиационного топлива, особенно в преддверии летнего туристического сезона.

Организация предупредила, что особенно уязвимы небольшие аэропорты.

"Дефицит поставок серьезно нарушит работу аэропортов и авиасообщение, что может иметь тяжелые экономические последствия для пострадавших общин и для Европы", – заявил генеральный директор ACI Europe Оливье Янковец в письме к европейским комиссарам по вопросам энергетики и туризма.

"На данном этапе мы понимаем, что если проход через Ормузский пролив не возобновится в значительной и стабильной степени в течение ближайших трех недель, системный дефицит авиационного топлива станет реальностью для ЕС", – говорится в письме.

Несколько авиакомпаний по всему миру уже сократили количество рейсов и повысили тарифы на перевозку пассажиров из-за опасений дефицита топлива.

На прошлой неделе базовая цена на авиационное топливо в Европе достигла рекордного уровня – 1 838 долларов за тонну, по сравнению с 831 долларом до начала войны на Ближнем Востоке.

Также стало известно, что из-за войны с Ираном в первые три месяца года Европа увеличила импорт газа из флагманского российского проекта "Ямал СПГ" в Сибири.

