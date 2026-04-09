Італія погіршить прогноз зростання ВВП через високі ціни на енергоресурси

Італія готується погіршити прогноз зростання ВВП країни через негативний вплив війни на Близькому Сході.

Як повідомляє Reuters, пише "Європейська правда", про це заявив міністр економіки Італії Джанкарло Джоретті.

Міністр, виступаючи у парламенті в четвер, зауважив, що Італії доведеться погіршити прогнози зростання ВВП через стрімке подорожчання пального внаслідок війни на Близькому Сході.

Втім, за його словами, не йдеться про значне погіршення, оскільки останні дані не вказують на структурні проблеми в італійській економіці.

Проте несподівані труднощі через війну на Близькому Сході означають, що Італії стане складніше знизити дефіцит бюджету нижче встановленого ЄС порогу у розмірі 3% ВВП з 3,1% у 2025 році, як було погоджено з Брюсселем.

Джерела в італійському уряді кажуть, що "погіршений" прогноз ймовірно очікуватиме зростання ВВП на рівні 0,5-0,6%, тоді як початковий прогноз давав 0,7%.

Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні вважає, що Брюссель має розглянути тимчасове призупинення дії правил щодо дефіциту бюджету для країн-членів, якщо війна США та Ізраїлю проти Ірану триватиме надалі і ціни на нафту не знизяться.

Неофіційно повідомляють, що посадовці ЄС закликають уряди країн-членів ЄС утриматися від надмірної державної підтримки з метою компенсації стрімкого зростання цін на енергоносії, попереджаючи, що шок, спричинений війною в Ірані, може перерости у фінансову кризу.