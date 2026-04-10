У Польщі виявили уламок ракети на території саду

У п’ятницю, 10 квітня, в польському населеному пункті Ярославець (Люблінське воєводство) виявили уламок ракети на території саду.

Про це повідомляє Polsat News з посиланням на заяву Воєнної поліції, інформує "Європейська правда".

Воєнна поліція опублікувала повідомлення про заходи, що проводяться нею в населеному пункті.

Як зазначено, "на території саду було виявлено фрагмент ракети, яка, ймовірно, використовувалася для боротьби з російськими дронами в ніч з 9 на 10 вересня 2025 року".

"Територія оточена. Загрози життю та здоров’ю людей немає", – додали військові.

Пресофіцер Міського управління поліції в Замості Дорота Круковська-Бубіло повідомила, що співробітники поліції отримали повідомлення про виявлення невідомого об’єкта після 13:00.

"Ми повідомили Військову контррозвідувальну службу, Агентство внутрішньої безпеки та Військову поліцію. Наразі на місці проводяться заходи", – пояснила вона.

Польська влада офіційно заявляла, що у її повітряний простір вночі 10 вересня 2025 року вторглися близько 20 дронів РФ. Окремі з них залетіли на майже 300 км вглиб від східного кордону.

18 вересня Україна і Польща домовилися про створення спільної оперативної групи з безпілотних авіаційних систем, до складу якої увійдуть представники українських та польських збройних сил.

Також варто зазначити, що нещодавно посол ЄС в Україні Катаріна Матернова під час прогулянки київським лісом натрапила на уламок російського безпілотника типу "Шахед".