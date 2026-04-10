В Польше обнаружили обломок ракеты на территории сада

В пятницу, 10 апреля, в польском населенном пункте Ярославец (Люблинское воеводство) обнаружили обломок ракеты на территории сада.

Об этом сообщает Polsat News со ссылкой на заявление Военной полиции, информирует "Европейская правда".

Военная полиция опубликовала сообщение о мерах, проводимых ею в населенном пункте.

Как указано, "на территории сада был обнаружен фрагмент ракеты, которая, вероятно, использовалась для борьбы с российскими дронами в ночь с 9 на 10 сентября 2025 года".

"Территория оцеплена. Угрозы жизни и здоровью людей нет", – добавили военные.

Пресс-офицер Городского управления полиции в Замосте Дорота Круковская-Бубило сообщила, что сотрудники полиции получили сообщение об обнаружении неизвестного объекта после 13:00.

"Мы сообщили в Военную контрразведывательную службу, Агентство внутренней безопасности и Военную полицию. Сейчас на месте проводятся мероприятия", – пояснила она.

Польские власти официально заявляли, что в их воздушное пространство ночью 10 сентября 2025 года вторглись около 20 дронов РФ. Некоторые из них залетели почти на 300 км вглубь от восточной границы.

18 сентября Украина и Польша договорились о создании совместной оперативной группы по беспилотным авиационным системам, в состав которой войдут представители украинских и польских вооруженных сил.

Также стоит отметить, что недавно посол ЕС в Украине Катарина Матернова во время прогулки по киевскому лесу наткнулась на осколок российского беспилотника типа "Шахед".