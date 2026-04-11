Сенатори-демократи закликають не продовжувати виняток із санкцій для нафти РФ

Група сенаторів-демократів у Конгресі США закликали адміністрацію президента Дональда Трампа не продовжувати санкційний виняток для завантаженої на танкери російської нафти, термін дії якого спливає цієї доби.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідного листа від шести сенаторів опублікував демократ Річард Блюменталь.

Листа міністру фінансів Скотту Бессенту щодо неприпустимості продовження санкційного винятку для російської нафти через війну на Близькому Сході підписали шестеро сенаторів-демократів. Крім Блюменталя, це Джин Шахін, Шелдон Вайтхауз, Крістофер Кунс, Джекі Роузен, Марк Келлі.

I am leading my colleagues in demanding that Treasury Secretary Basset allow this sanctions waiver to expire & reaffirm a clear, consistent commitment to hold Russia accountable. pic.twitter.com/1vlhMMSmRA – Richard Blumenthal (@SenBlumenthal) April 10, 2026

"Наполегливо закликаємо міністерство не продовжувати даний дозвіл. Ця політика, хоч і тимчасова та обмежена у масштабі, загрожує наданням Росії безперервного потоку прибутків у час, коли вона активно продовжує війну проти України, і продовжує шкодити США… Продовжувати послаблювати санкції проти Росії, коли там надають Ірану цінні розвіддані для ударів по наших військових та об’єктах – це неприйнятно", – наголошують підписанти.

Вони акцентують, що продовження винятку із санкцій підриває усі попередні зусилля США зі створення економічного тиску на РФ і надсилає суперечливі сигнали.

"Понад те, заявлена аргументація цієї політики – стабілізація глобальних енергетичних ринків на тлі війни з Іраном – не виправдалася на практиці. Відчутного зниження цін на нафту не відбулося, і це ставить питання, чи виняток виконав свою мету – тим часом явно допомагаючи нашому супернику", – зазначають сенатори.

Вони додали, що так само нелогічно виглядає часткове призупинення санкцій проти іранської нафти, дія якого має сплинути 19 квітня.

"Закликаємо міністерство дати цьому винятку закінчитися через завершення терміну та підтвердити чітку, послідовну готовність притягувати Росію до відповідальності", – підсумували вони.

"Наданий Трампом виняток забезпечив Росії додаткові 150 млрд доларів на день, щоб підживлювати свою вбивчу воєнну машину… Його продовження після завершення терміну дії завтра було би вершиною дволикості й дурості", – заявив окремо від себе Блюменталь.

Нагадаємо, 12 березня Сполучені Штати зняли санкції з російської нафти, яка станом на той час вже перебувала на танкерах у морі.

Як відомо, війна США та Ізраїлю проти Ірану призвела до перекриття Ормузької протоки – єдиного шляху експорту нафти з країн Перської затоки, через яку йде 20% глобального експорту, та іранських ударів по їхній енергетичній інфраструктурі. Через ці події у всьому світі стрімко зросли ціни на нафту й пальне, що тягне за собою підвищення цін на товари й послуги.

Президент США Дональд Трамп час від часу повторює, що Ормузька протока так чи інакше буде розблокована. У п’ятницю він вкотре заявив, що це відбудеться "досить скоро".

Анонсуючи призупинення бойових дій з Іраном для переговорів, Штати заявили, що Іран зі свого боку мав відкрити прохід через протоку. На практиці ситуація там майже не змінилася.

Україна, як відомо, не дала РФ повною мірою скористатися цим "вікном можливості" для надприбутків від продажу енергоресурсів, завдавши наймасштабніших за увесь час ударів по портах довкола Петербурга. У Києві кажуть, що деякі партнери просили не бити по російському нафтоекспорту у ситуації глобальної енергокризи.