Группа сенаторов-демократов в Конгрессе США призвала администрацию президента Дональда Трампа не продлевать санкционное исключение для российской нефти, загруженной на танкеры, срок действия которого истекает сегодня, 11 апреля.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующее письмо от шести сенаторов опубликовал демократ Ричард Блюменталь.

Письмо министру финансов Скотту Бессенту о недопустимости продления санкционного исключения для российской нефти из-за войны на Ближнем Востоке подписали шесть сенаторов-демократов. Помимо Блюменталя, это Джин Шахин, Шелдон Уайтхаус, Кристофер Кунс, Джеки Роузен, Марк Келли.

I am leading my colleagues in demanding that Treasury Secretary Basset allow this sanctions waiver to expire & reaffirm a clear, consistent commitment to hold Russia accountable. pic.twitter.com/1vlhMMSmRA – Richard Blumenthal (@SenBlumenthal) April 10, 2026

"Настоятельно призываем министерство не продлевать данное разрешение. Эта политика, хотя и временная и ограниченная по масштабу, грозит предоставлением России непрерывного потока доходов в то время, когда она активно продолжает войну против Украины и продолжает наносить вред США… Продолжать ослаблять санкции против России, которая предоставляет Ирану ценные разведданные для ударов по нашим военным и объектам, – это неприемлемо", – подчеркивают подписанты.

Они заявляют, что продление исключения из санкций подрывает все предыдущие усилия США по созданию экономического давления на РФ и посылает противоречивые сигналы.

"Более того, заявленная аргументация этой политики – стабилизация глобальных энергетических рынков на фоне войны с Ираном – не оправдалась на практике. Ощутимого снижения цен на нефть не было, и это ставит вопрос, выполнило ли исключение свою цель – при этом явно помогая нашему сопернику", – отмечают сенаторы.

Они добавили, что столь же нелогично выглядит частичное приостановление санкций против иранской нефти, срок действия которого истекает 19 апреля.

"Призываем министерство позволить этому исключению истечь по истечении срока и подтвердить четкую, последовательную готовность привлекать Россию к ответственности", – подытожили они.

"Предоставленное Трампом исключение обеспечило России дополнительные 150 млрд долларов в день, чтобы подпитывать свою убийственную военную машину… Его продление после истечения срока действия завтра было бы вершиной двуличности и глупости", – заявил отдельно от себя Блюменталь.

Напомним, 12 марта Соединенные Штаты сняли санкции с российской нефти, которая на тот момент уже находилась на танкерах в море.

Как известно, война США и Израиля против Ирана привела к перекрытию Ормузского пролива – единственного пути экспорта нефти из стран Персидского залива, через который проходит 20% мирового экспорта, и к иранским ударам по их энергетической инфраструктуре. Из-за этих событий во всем мире стремительно выросли цены на нефть и топливо, что влечет за собой повышение цен на товары и услуги.

Президент США Дональд Трамп время от времени повторяет, что Ормузский пролив так или иначе будет разблокирован. В пятницу он в очередной раз заявил, что это произойдет "достаточно скоро".

Анонсируя приостановку боевых действий с Ираном для переговоров, США заявили, что Иран со своей стороны должен был открыть проход через пролив. На практике ситуация там почти не изменилась.

Украина, как известно, не дала РФ в полной мере воспользоваться этим "окном возможностей" для сверхприбылей от продажи энергоресурсов, нанеся самые масштабные за все время удары по портам вокруг Петербурга. В Киеве говорят, что некоторые партнеры просили не бить по российскому нефтеэкспорту в ситуации глобального энергокризиса.