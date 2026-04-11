На півночі Польщі спалахнула масштабна пожежа на заводі з переробки автомобільних покришок

На півночі Польщі з вечора п’ятниці гастять велику пожежу на заводі з переробки автомобільних покришок.

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

Понад сотня вогнеборців залучені до боротьби з великою пожежею у місті Роженталь неподалік Гданська на підприємстві з переробки зношених автомобільних покришок.

Фото: пожежно-рятувальна служба

Повідомлення про пожежу надійшло близько 17 години у п’ятницю. Займання почалося біля верстата з подрібнення покришок та пелетів на території підприємства. Згодом загорілися тисячі покришок. Токсичний чорний дим від них видно з великої відстані.

"Пожежа ще не під контролем. Операція триває, ми зосереджені на тому, щоб стримати поширення полум’я", – розповів вранці у суботу речник регіональної пожежно-рятувальної служби.

Пожежники залучили спеціальне обладнання, щоб витягати палаючі покришки і складати окремо. До операції залучений також безпілотник з тепловізійною камерою, який дозволяє чіткою бачити осередки горіння.

Зазначають, що для мешканців прилеглих територій серйозної небезпеки немає, проте їм радять не виходити надвір і не відкривати вікна.

