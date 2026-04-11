На севере Польши вспыхнул масштабный пожар на заводе по переработке автомобильных покрышек
Новости — Суббота, 11 апреля 2026, 11:02 —
На севере Польши с вечера пятницы тушат крупный пожар на заводе по переработке автомобильных покрышек.
Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".
Более сотни пожарных привлечены к борьбе с крупным пожаром в городе Роженталь неподалеку Гданьска на предприятии по переработке изношенных автомобильных покрышек.
Сообщение о пожаре поступило около 17 часов в пятницу. Возгорание началось возле станка по измельчению покрышек и пеллетов на территории предприятия. Впоследствии загорелись тысячи покрышек. Токсичный черный дым от них видно с большого расстояния.
"Пожар еще не под контролем. Операция продолжается, мы сосредоточены на том, чтобы сдержать распространение пламени", – рассказал утром в субботу представитель региональной пожарно-спасательной службы.
Пожарные привлекли специальное оборудование, чтобы извлекать горящие покрышки и складывать отдельно. К операции привлечен также беспилотник с тепловизионной камерой, который позволяет четко видеть очаги горения.
Отмечают, что для жителей близлежащих территорий серьезной опасности нет, однако им советуют не выходить на улицу и не открывать окна.
