На севере Польши вспыхнул масштабный пожар на заводе по переработке автомобильных покрышек

На севере Польши с вечера пятницы тушат крупный пожар на заводе по переработке автомобильных покрышек.

Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".

Более сотни пожарных привлечены к борьбе с крупным пожаром в городе Роженталь неподалеку Гданьска на предприятии по переработке изношенных автомобильных покрышек.

Фото: пожарно-спасательная служба

Сообщение о пожаре поступило около 17 часов в пятницу. Возгорание началось возле станка по измельчению покрышек и пеллетов на территории предприятия. Впоследствии загорелись тысячи покрышек. Токсичный черный дым от них видно с большого расстояния.

"Пожар еще не под контролем. Операция продолжается, мы сосредоточены на том, чтобы сдержать распространение пламени", – рассказал утром в субботу представитель региональной пожарно-спасательной службы.

Пожарные привлекли специальное оборудование, чтобы извлекать горящие покрышки и складывать отдельно. К операции привлечен также беспилотник с тепловизионной камерой, который позволяет четко видеть очаги горения.

Отмечают, что для жителей близлежащих территорий серьезной опасности нет, однако им советуют не выходить на улицу и не открывать окна.

