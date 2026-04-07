У Чехії гасять велику пожежу на природі впритул до лісу

У центральній частині Чехії 7 квітня спалахнула велика пожежа на природі поблизу лісу, на місці працюють десятки вогнеборців.

Про це повідомляє IDNES, пише "Європейська правда".

Пожежа почалася у другій половині дня в районі міста Ждяр-над-Сазавою – на прилеглій до лісу території. Через сильний вітер полум’я швидко поширилось. Місце, де сталося займання, є популярним місцем для відпочинку на природі, присутнім довелось швидко втікати.

Фото: Пожежно-рятувальна служба Височинського краю

"На місці зараз працюють одинадцять загонів професійних пожежників і добровольців. Пожежі присвоїли 3-й рівень небезпеки", – повідомила речниця пожежно-рятувальної служби близько 17 години.

Згодом повідомили, що на місці працюють вже 25 пожежних команд. Вогонь розкиданий кількома осередками.

Фото: Пожежно-рятувальна служба Височинського краю

Причина пожежі поки невідома, але місцеві люди припускають, що це наслідок чиєїсь недбалості з вогнем – відпочивальники часто запалюють там вогнища, курці можуть кидати недопалки.

