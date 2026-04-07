У Чехії гасять велику пожежу на природі впритул до лісу
Новини — Вівторок, 7 квітня 2026, 20:46 —
У центральній частині Чехії 7 квітня спалахнула велика пожежа на природі поблизу лісу, на місці працюють десятки вогнеборців.
Про це повідомляє IDNES, пише "Європейська правда".
Пожежа почалася у другій половині дня в районі міста Ждяр-над-Сазавою – на прилеглій до лісу території. Через сильний вітер полум’я швидко поширилось. Місце, де сталося займання, є популярним місцем для відпочинку на природі, присутнім довелось швидко втікати.
"На місці зараз працюють одинадцять загонів професійних пожежників і добровольців. Пожежі присвоїли 3-й рівень небезпеки", – повідомила речниця пожежно-рятувальної служби близько 17 години.
Згодом повідомили, що на місці працюють вже 25 пожежних команд. Вогонь розкиданий кількома осередками.
Причина пожежі поки невідома, але місцеві люди припускають, що це наслідок чиєїсь недбалості з вогнем – відпочивальники часто запалюють там вогнища, курці можуть кидати недопалки.
У Норвегії 7 квітня загорівся пасажирський потяг з 200 пасажирами, що прямував з Бергена до Осло.
У Гельсінкі перед Великоднем сталась велика пожежа на парковці біля багатоповерхівки, а у Варшаві загорівся 17-метровий хрест, біля якого правив свою першу месу у Польщі Папа Іван Павло ІІ.