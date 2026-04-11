Во Франции через 10 лет будет на 1,6 млн меньше учеников из-за демографической ситуации

По прогнозам Минобразования Франции, к 2035 году в стране будет более чем на полтора миллиона меньше школьников – из-за спада рождаемости, что требует заблаговременно готовиться к соответствующим изменениям в образовательной системе.

Об этом сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда".

На этой неделе Министерство образования Франции обнародовало прогноз, по которому из-за сокращения рождаемости в стране до 2035 года количество учеников в школах сократится более чем на 1 млн 670 тысяч – на 14,2% по сравнению с 2025 годом.

Сокращение численности школьников будет наиболее выраженным в самых "младших" классах.

Ситуация будет ощутимо различаться по территории страны, поскольку демографическая ситуация не является однородной – однако сокращение численности учащихся ожидается во всех регионах, включая столицу Париж.

Расчеты основываются на демографических тенденциях последних нескольких лет. В прогнозе изложено, сколько учеников будет в учебных заведениях тех или иных общин.

Ощутимое снижение рождаемости во Франции началось с 2010 года. В 2025 году количество смертей в стране превысило количество рождений впервые с конца Второй мировой войны.

С такими вызовами столкнулись в большей или меньшей степени все европейские страны, что заставляет правительства искать варианты поощрения. Так, на Мальте решили снизить налоги для родителей в семьях с двумя детьми и более.

Президент Литвы предлагает установить ежемесячные доплаты для семей, в которых появляется больше одного ребенка.

Греция объявила пакет мер на 1,6 млрд евро, чтобы преодолеть демографический спад.