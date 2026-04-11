"Подслушивать грешно": Лавров отреагировал на утечку его разговора с Сийярто

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прокомментировал появление в СМИ утечки его телефонного разговора с венгерским коллегой Петером Сийярто, в ходе которого тот делился конфиденциальной информацией.

Как сообщает "Европейская правда", об этом глава МИД РФ заявил в беседе с журналистами.

Его спросили о заявлении пресс-секретаря Еврокомиссии Паулы Пиньо, которая назвала информацию о контактах Лаврова и Сийярто свидетельством возможной координации между Москвой и Будапештом, что ставит под угрозу безопасность и интересы ЕС.

"Конечно, еще родители должны были научить нынешних европейских ньюсмейкеров, что подслушивать грешно. А уж если подслушал что-то, что разоблачает тебя самого, – тем более лучше помалкивать и не позориться", – ответил российский министр.

Лавров утверждает, что в его беседах с Сийярто речь шла преимущественно о защите законных прав венгров в Украине.

Как сообщала "Европейская правда", медиапроект Vsquare опубликовал новые детали разговоров между главой МИД Венгрии Петером Сийярто и главой МИД РФ Сергеем Лавровым, которые подтверждают, что венгерские вето против Украины в ЕС координировались с Россией.

В предыдущей части расследования речь шла, в частности, о том, что Сийярто по просьбе Лаврова добивался исключения из санкционного списка ЕС родственницы российского олигарха Алишера Усманова.

Недавно также были обнародованы детали разговора премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с главой Кремля Владимиром Путиным, который состоялся осенью 2025 года.

В дружественных к Украине европейских столицах назвали выявленные факты координации между Будапештом и Москвой возмутительными и такими, что ставят под угрозу европейскую безопасность.