Явка на выборах в Венгрии превысила показатели предыдущих лет

В первый час парламентских выборов в Венгрии зафиксирован значительный рост явки избирателей.

Об этом пишет 444!, передает "Европейская правда".

Как известно, утром 12 апреля в 06:00 по всей Венгрии открылись участки для голосования на парламентских выборах.

Как отмечается, по состоянию на 7:00 на избирательных участках проголосовали 260 556 граждан (3,46%), что на 120 889 больше, чем за аналогичный период на выборах 2022 года, когда участие приняли 139 667 избирателей (1,82%).

Также это превышает показатели 2002 года, когда за это время проголосовало 2% избирателей.

Этот рост особенно примечателен, поскольку за последние четыре года количество зарегистрированных избирателей уменьшилось на 166 115 человек из-за сокращения населения в Венгрии.

ОБНОВЛЕНО В 10:47. По состоянию на 09:00 по местному времени явка на парламентских выборах в Венгрии составляет 16,89%. Еще в 2022 году этот показатель составлял 10,31%.

Последние опросы перед парламентскими выборами в Венгрии показывают, что оппозиционная партия "Тиса" Петера Мадяра опережает "Фидес" премьер-министра Виктора Орбана на 9, 11 и 13 процентных пунктов в различных категориях.

