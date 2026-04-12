В Ирландии полиция разблокировала порт Голуэй после протестов из-за цен на топливо

В воскресенье, 12 апреля, ирландская полиция разогнала тракторы и грузовики, которые в течение пяти дней блокировали движение в центре Дублина в знак протеста против стремительного роста цен на топливо.

Об этом пишет Reuters, передает "Европейская правда".

Протестующие, возмущенные ростом цен на дизельное топливо более чем на 20% с момента начала американо-израильской войны против Ирана, на этой неделе заблокировали тракторами и грузовиками нефтеперерабатывающий завод, два порта, топливный терминал и ряд дорог по всей стране.

Протесты вызвали значительные перебои в транспортном сообщении в Дублине и оставили около трети заправочных станций в стране без топлива.

В воскресенье полиция сообщила, что начала операцию по разблокированию порта Голуэй.

В субботу полиция задержала по меньшей мере одного протестующего, оттеснила остальных и задействовала технику для перемещения крупногабаритных транспортных средств на нефтеперерабатывающем заводе в Уайтгейте.

Премьер-министр Михол Мартин в пятницу заявил, что стране грозит опасность быть вынужденной отказаться от поставок нефти.