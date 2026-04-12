Швеция задержала судно, подозреваемое в загрязнении Балтийского моря

Во время патрулирования в Балтийском море самолет шведской береговой охраны обнаружил балкер, который, по предварительным данным, сбрасывал в море угольные отходы.

Об этом сообщила шведская береговая охрана, пишет "Европейская правда".

Речь идет о балкере "Hui Yuan", зарегистрированном в Панаме. Как отмечается, он недавно прибыл из России и направляется в Лас-Пальмас в Испании.

По предварительным данным, балкер мог сбрасывать в море угольные отходы. Это может быть нарушением шведского Кодекса об охране окружающей среды.

Фото: Береговая охрана Швеции

Осмотр судна был проведен в районе у побережья Истада около 08:00 утра в воскресенье, 12 апреля. Операцию осуществила береговая охрана совместно с представителями шведской прокуратуры на борту патрульного судна KBV 003.

Заместитель руководителя оперативного отдела береговой охраны Даниэль Стенлинг подчеркнул, что шведские службы действуют согласованно для обеспечения порядка на море и защиты окружающей среды.

По факту инцидента начато предварительное расследование. Прокурор уже принял решение о проведении допросов. Подозрение касается нарушения экологического законодательства.

