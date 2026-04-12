Суд США дозволив будівництво бальної зали у Білому домі

Федеральний апеляційний суд США постановив, що Білий дім може тимчасово продовжити будівництво бальної зали, ініційоване президентом Дональдом Трампом.

Про це пише The Washington Post, передає "Європейська правда".

У своєму рішенні колегія з трьох суддів Апеляційного суду США округу Колумбія ухвалила рішення, що окружний суддя США Річард Леон повинен роз'яснити низку питань, пов'язаних з національною безпекою, які можуть вплинути на поточне будівництво.

Колегія також заявила, що Білий дім може продовжувати роботу над проєктом до 17 квітня, надавши адміністрації три додаткові дні до того, як призупинення Леона набере чинності.

Нагадаємо, вартість бальної зали постійно зростала – від $200 млн до останньої оцінки Трампа у $400 млн. Спочатку Трамп заявляв, що проєкт "не заважатиме нинішній будівлі", а потім зніс усе східне крило.

Наприкінці 2025 року Національний фонд охорони історичної спадщини подав позов проти Білого дому з вимогою припинити будівництво бальної зали Трампа.

1 квітня суд у США зобов’язав призупинити будівництво бальної зали.