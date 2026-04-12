Суд США разрешил строительство бального зала в Белом доме

Федеральный апелляционный суд США постановил, что Белый дом может временно продолжить строительство бального зала, инициированное президентом Дональдом Трампом.

Об этом пишет The Washington Post, передает "Европейская правда".

В своем решении коллегия из трех судей Апелляционного суда США округа Колумбия постановила, что окружной судья США Ричард Леон должен разъяснить ряд вопросов, связанных с национальной безопасностью, которые могут повлиять на текущее строительство.

Коллегия также заявила, что Белый дом может продолжать работу над проектом до 17 апреля, предоставив администрации три дополнительных дня до того, как приостановка Леона вступит в силу.

Напомним, стоимость бального зала постоянно росла – от $200 млн до последней оценки Трампа в $400 млн. Сначала Трамп заявлял, что проект "не помешает нынешнему зданию", а затем снес все восточное крыло.

В конце 2025 года Национальный фонд охраны исторического наследия подал иск против Белого дома с требованием прекратить строительство бального зала Трампа.

1 апреля суд в США обязал приостановить строительство бального зала.