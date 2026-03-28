Лідер німецьких ультраправих закликав вивести американські війська з Німеччини 

Співлідер ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" Тіно Хруппала на партійній конференції в Лебау закликав до виведення американських військ з країни.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", інформує видання Bild.

Хоча в партійній програмі "АдН" йдеться про "виведення всіх союзних військ та ядерної зброї" з Німеччини, Хрупалла конкретно закликав до виведення американських військ.

"Почнімо втілювати це в життя – з виведення американських військ з Німеччини", – сказав він.

За його словами, Німеччина не повинна втягуватися в міжнародні конфлікти і має відігравати більш самостійну роль.

Як приклад моделі, на яку повинна орієнтуватись Німеччина, він навів Іспанію, яка не дозволила військам США використовувати свої бази для операцій проти Ірану.

Разом з тим він різко критикував міжнародні військові операції та принципово виступив проти втручання у конфлікти, такі як на Близькому Сході.

Станом на початок 2026 року в Німеччині дислокується приблизно 35 – 38 тисяч американських військовослужбовців, що робить цю країну найбільшим центром зосередження американських військ у Європі. Ці війська, зосереджені в таких регіонах як Штутгарт та Рейнланд-Пфальц, забезпечують стримуючий потенціал НАТО.

Джерела, близькі до президента США, повідомили, що він розглядає можливість виведення американських військ з Німеччини.

