В немецких городах прошли протесты против правого экстремизма

В субботу, 11 апреля, несколько тысяч человек вышли на улицы ряда немецких городов с требованием к Федеральному конституционному суду Германии ввести проверки ультраправых партий, по результатам которых их деятельность может быть запрещена.

Акции в этот день планировались в Берлине, Гамбурге, Ганновере, Дюссельдорфе, Майнце, Магдебурге, Мюнхене, Потсдаме, Саарбрюкене, Шверине и Штутгарте. Однако явка на них оказалась скромной: по данным полиции, в Мюнхене на демонстрацию вышли не более двух тысяч человек, в Берлине – около тысячи, в Потсдаме – 800 человек. Правоохранители заявили, что в целом акции носили мирный характер.

Демонстрации прошли в рамках кампании Prüf, которая выдвигает требование пересмотреть деятельность партий, классифицированных Федеральным ведомством по охране конституции (BfV) как "подозреваемые" в правом экстремизме или "однозначно правоэкстремистские". Название переводится с немецкого как "проверь", а организаторы кампании представляют это слово как аббревиатуру с расшифровкой Prüfung Rettet Übrigens Freiheit, что означает "Проверка, кстати, спасает свободу".

Запрос на проверку партий на возможное нарушение Основного закона ФРГ, по замыслу Prüf, смогут подавать Бундестаг, Бундесрат или федеральное правительство.

По данным полиции Магдебурга, где также планировались акции Prüf, около 650 человек вышли на пять демонстраций против ультраправой партии "Альтернатива для Германии", которая в тот же день начала съезд в городе. В частности, перед зданием, где проходило мероприятие, собрались люди с транспарантами с надписями против расизма и за запрет партии, а также с радужными флагами.

"АдН" "с юмором" относится к таким демонстрациям, заявил Ульрих Зигмунд, главный кандидат партии на выборах в ландтаг Саксонии-Анхальт. По его словам, задачей двухдневного съезда "АдН" является утверждение программы к выборам 6 сентября. По итогам этого голосования политическая сила намерена получить абсолютное большинство и впервые сформировать правительство одной из 16 федеральных земель страны.

Напомним, сопредседатель ультраправой партии "Альтернатива для Германии" Тино Хруппала на партийной конференции в Лебау призвал к выводу американских войск из страны.

Также СМИ сообщали, что немецкие ультраправые дистанцируются от Трампа перед земельными выборами.