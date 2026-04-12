Влада Берліна заборонила інсценування страт на протестах

На мітингах і демонстраціях у Берліні відтепер заборонено інсценування вбивств і страт.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє DW.

Нові правила проведення зібрань забороняють "публічне відтворення актів убивства будь-якого виду", зв'язування та утримання людей. Крім того, заборонено "перенесення предметів, які створюють враження неминучого вбивства, а також сценічні зображення, що відтворюють перебіг страти".

Зміни у правила проведення зібрань були внесені після пропалестинського протесту на Александерплац, що відбувся 8 квітня. Учасники акції інсценували страту на знак протесту проти закону про смертну кару, ухваленого в Ізраїлі. Закон передбачає смертну кару для палестинських в'язнів, визнаних винними у терактах зі смертельними наслідками.

Під час заходу четверо чоловіків у тюремному одязі з мішками на головах стояли під шибеницею. Поруч із ними чоловік у камуфляжі накинув залізний ланцюг на шию чоловіка, який стояв на колінах, і неодноразово смикав його. Відео викликало обурення серед громадськості.

У суботу, 11 квітня, лондонська поліція затримала понад 500 людей під час акції протесту проти заборони у Великій Британії діяльності групи Palestine Action.

Раніше Міністерство внутрішніх справ Великої Британії схвалило запит Столичної поліції Лондона на заборону проведення маршу до Дня Аль-Кудс – свята, заснованого першим верховним лідером Ірану Рухоллою Мусаві Хомейні.