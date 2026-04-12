Власти Берлина запретили инсценировку казней на протестах

На митингах и демонстрациях в Берлине отныне запрещено инсценировать убийства и казни.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает DW.

Новые правила проведения собраний запрещают "публичное воспроизведение актов убийства любого вида", связывание и удержание людей. Кроме того, запрещено "переношение предметов, создающих впечатление неизбежного убийства, а также сценические изображения, воспроизводящие ход казни".

Изменения в правила проведения собраний были внесены после пропалестинского протеста на Александерплац, состоявшегося 8 апреля. Участники акции инсценировали казнь в знак протеста против закона о смертной казни, принятого в Израиле. Закон предусматривает смертную казнь для палестинских заключенных, признанных виновными в терактах со смертельным исходом.

Во время мероприятия четверо мужчин в тюремной одежде с мешками на головах стояли под виселицей. Рядом с ними мужчина в камуфляже накинул железную цепь на шею мужчины, стоявшего на коленях, и неоднократно дергал его. Видео вызвало возмущение среди общественности.

В субботу, 11 апреля, лондонская полиция задержала более 500 человек во время акции протеста против запрета в Великобритании деятельности группы Palestine Action.

Ранее Министерство внутренних дел Великобритании одобрило запрос Столичной полиции Лондона о запрете проведения марша ко Дню Аль-Кудс – празднику, учрежденному первым верховным лидером Ирана Рухоллой Мусави Хомейни.