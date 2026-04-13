Мерц та Макрон привітали Мадяра з перемогою на виборах

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц та президент Франції Емманюель Макрон привітали лідера партії "Тиса" Петера Мадяра з перемогою на парламентських виборах в Угорщині.

Про це, як пише "Європейська правда", лідери написали на платформі X.

Макрон розповів, що зателефонував лідеру "Тиси", щоб привітати його з результатом на виборах. Він відзначив, що Франція вітає перемогу демократичної участі та прихильність угорського народу до цінностей Європейського Союзу.

"Давайте разом рухатися вперед до більш суверенної Європи, заради безпеки нашого континенту, нашої конкурентоспроможності та нашої демократії", – написав французький президент.

Глава німецького уряду написав, що з нетерпінням чекає на роботу з новим лідером Угорщини.

"З нетерпінням чекаю на співпрацю з вами. Об'єднаймо зусилля заради сильної, безпечної і, перш за все, єдиної Європи", – написав Мерц.

Нагадаємо, вже за кілька годин після закриття виборчих дільниць прем’єр Угорщини Віктор Орбан після 16 років при владі визнав поразку і привітав суперників з перемогою.

Опозиційна партія "Тиса" отримала на чолі з Петером Мадяром сформує одноосібну більшість та контролюватиме понад дві третини голосів у парламенті Угорщини. Мадяр вимагає негайної відставки Орбана.

Президент України Володимир Зеленський привітав з перемогою на угорських виборах опозиційну партію "Тиса" та її лідера Петера Мадяра.