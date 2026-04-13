Мерц и Макрон поздравили Мадьяра с победой на выбора

Канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон поздравили лидера партии "Тиса" Петера Мадьяра с победой на парламентских выборах в Венгрии.

Об этом, как пишет "Европейская правда", лидеры написали в X.

Макрон рассказал, что позвонил лидеру "Тисы", чтобы поздравить его с результатом на выборах. Он отметил, что Франция приветствует победу демократического участия и приверженность венгерского народа ценностям Европейского Союза.

"Давайте вместе двигаться вперед к более суверенной Европе, ради безопасности нашего континента, нашей конкурентоспособности и нашей демократии", – написал французский президент.

Глава немецкого правительства написал, что с нетерпением ждет работы с новым лидером Венгрии.

"С нетерпением жду сотрудничества с вами. Объединим усилия ради сильной, безопасной и, прежде всего, единой Европы", – написал Мерц.

Напомним, уже через несколько часов после закрытия избирательных участков премьер Венгрии Виктор Орбан после 16 лет у власти признал поражение и поздравил соперников с победой.

Оппозиционная партия "Тиса" во главе с Петером Мадяром сформирует однопартийное большинство и будет контролировать более двух третей голосов в парламенте Венгрии. Мадяр требует немедленной отставки Орбана.